Massimo Cellino, presidente del Brescia, è intervenuto durante la presentazione dei calendari per commentare la prima giornata di serie A. Il patron delle rondinelle ritrova il suo Cagliari: "Non mi sono ancora abituato ad essere il presidente del Brescia. Meglio affrontarla subito, sarà una partita sofferta. Non penso sia un caso, sono senza parole e sono emozionato".