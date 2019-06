© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brescia Oggi fa il punto sugli obiettivi in difesa del Brescia e spiega che le Rondinelle hanno fatto un tentativo per Aymen Abdennour, centrale difensivo tunisimo classe '89 che avrebbe però rispedito al mittente il primo tentativo. Cellino vorrebbe però rilanciare anche perché il giocatore ex Werder Brema e Monaco è fuori dal progetto Valencia.