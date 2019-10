© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eugenio Corini non è in discussione. Dopo la sconfitta sul campo del Genoa - la terza nelle ultime quattro gare - il presidente del Brescia Massimo Cellino ha voluto pubblicamente confermare il suo allenatore: "In queste settimane sono sempre stato molto vicino a Corini perché comprendo la situazione. A Genova c'è stato un brutto stop ma io continuo ad avere fiducia in lui e non ho mai contattato nessun altro allenatore", ha detto a 'Gazzetta.it'.