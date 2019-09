Brescia, Cellino dà un'altra scossa: duro discorso alla squadra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la telefonata in piena notte all'allenatore Corini, il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha voluto farsi sentire anche dalla squadra e ieri si è presentato sul campo di allenamento della squadra, nel bel mezzo della seduta. Il presidente - riporta La Gazzetta dello Sport - prova per il tecnico e per i giocatori stima e gratitudine; la fiducia c’è, la convinzione che possano rialzarsi in fretta pure. Ma non deve più succedere di perdere come nell'ultimo turno. Adesso la gara con l'Udinese diventa fondamentale in vista degli scontri con Juventus e Napoli. Uno scontro diretto da non fallire, nella certezza che in fondo - al netto dei limiti di una rosa neopromossa, certo migliorabile nella varietà di soluzioni a disposizione - ciò che conta per risollevarsi dalla zona pericolo è ritornare in carreggiata. Ritrovare una strada che si è già dimostrato di poter percorrere. Cellino ha richiamato il Brescia alla massima attenzione, visto che anche il calo mentale dopo il doppio vantaggio ha contribuito al tracollo di domenica.