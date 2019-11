© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Mario è nero, sta lavorando per schiarirsi ma ha difficoltà...". Ma in che anno siamo? Ma che ironia è? Cellino, a me non fa ridere, anzi. Sono incazzata nera. E non intendo far niente per schiarirmi...". L'ha scritto sul suo profilo 'twitter' Myrta Merlino, conduttrice di LA7 dopo le parole del presidente del Brescia Massimo Cellino su Mario Balotelli. "Una battuta mal interpretata", ha scritto sul suo sito il Brescia. Una frase senza dubbio infelice che ha provocato reazioni dure anche dal mondo politico. "Signor Cellino, mi dispiace, ma lei ha usato parole che peraltro non fanno neanche sorridere, perché non hanno senso. E che non fanno che aggravare la condizione già compromessa del calcio in Italia. Vergogna", il messaggio di Nicola Fratoianni. Di seguito alcuni tweet.

Signor Cellino, mi dispiace, ma lei ha usato parole che peraltro non fanno neanche sorridere, perché non hanno senso. E che non fanno che aggravare la condizione già compromessa del calcio in Italia. Vergogna.#razzismo #Balotelli https://t.co/5ONQXsVSS9 — nicola fratoianni (@NFratoianni) November 25, 2019

"Mario è nero, sta lavorando per schiarirsi ma ha difficoltà...". Ma in che anno siamo? Ma che ironia è? Cellino, a me non fa ridere, anzi. Sono incazzata nera. E non intendo far niente per schiarirmi... #balotelli — Myrta Merlino (@myrtamerlino) November 25, 2019

Nella migliore delle ipotesi, a stare proprio larghi, quella di #Cellino su #Balotelli è una battuta uscita male. Per sicurezza, però, sarebbe bene procedere con un bel Daspo anche per lui 😱 https://t.co/JxJj5QqL7x — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 25, 2019