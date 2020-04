Brescia, Cellino e la scelta di Grosso: "Dovevo cambiare tecnico a prescindere"

Non ha parlato solo del momento del calcio italiano Massimo Cellino, presidente del Brescia, ai microfoni di Radio Sportiva. Fra i temi toccati dal numero uno delle rondinelle (Clicca qui per l'integrale!) anche quello legato alla scelta di affidare la panchina della prima squadra a Fabio Grosso dopo l’esonero di Eugenio Corini. Scelta, poi, rinnegata dopo pochissime settimane: “Dovevo cambiare allenatore a prescindere da chi sarebbe venuto: bisogna essere in due a scegliere, Lopez era libero e l'ho preso ma a novembre non era possibile, Grosso invece era disponibile. Errori ne ho fatti tanti, non biasimo la posizione in classifica perché in effetti me la sono cercata”.