Brescia, Cellino: "Forze politiche frenano Gravina. Diritti TV da rivedere"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Brescia Massimo Cellino parla della spartizione dei ricavi televisivi: "La Serie A incassa più di 5 anni fa, ma ai club medio piccoli vanno meno soldi. Perché? In Premier League i ricavi sono divisi in parti eguali, altro che Super Champions. Non dobbiamo essere miopi e pensare agli utili per soli 4-5 club. Piuttosto va difeso il ceto medio, il mero patrimonio nel nostro calcio che negli ultimi anni sta subendo un decadimento". Sulle riforme: "Ho accolto con favore Gravina, ma le forze politiche romane lo stanno frenando. Dobbiamo aiutarlo".