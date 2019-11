Brescia, Cellino: "Ho fatto diventare Corini insicuro. Grosso eccezionale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha parlato in una lunga intervista al Giornale di Brescia dell'attualità del club, dall'avvicendamento Corini-Grosso al caso razzismo riguardante Mario Balotelli. Questo un estratto ripreso dal sito web del quotidiano: "La classifica era importante per Corini, non per me. A un certo punto non si è più sentito tranquillo, ma l'ho fatto diventare insicuro io"

L'arrivo di Grosso? "L'ho chiamato che ero a Londra e in tre ore mi ha raggiunto. Mi ha fatto un'impressione eccezionale, è un allenatore in crescita che si deve completare e lo riconosce".

Chiusura con un pensiero su Balotelli.

"Per me è un giocatore come gli altri che quindi può scendere in campo, andare in panchina o anche in tribuna. Professionalmente è esemplare, in questo momento però non è lui che deve aiutare la squadra, ma viceversa. E ci salveremo con il gruppo dell'anno scorso".