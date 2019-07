Brescia, Cellino: "Martella, Ndoj e Donnarumma? Un grande equivoco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il presidente del Brescia, Massimo Cellino fa alcune precisazioni circa la volontà di far cambiare agente ad alcuni giocatori: "Se si riferisce a Martella, Ndoj e Donnarumma temo ci sia un grande equivoco. Io mi interesso ai miei calciatori e spesso loro mi chiedono consigli. Mi ha sorpreso che qualcuno abbia cambiato procuratore senza accennarmelo. È una questione di principio ma finisce lì. Tant'è vero chge sono rimasti al Brescia e me li tengo stretti. Li valuto per quello che danno in campo, anche se poi con certi agenti non parlo".