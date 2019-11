© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Brescia riflette sul futuro di mister Corini e pensa a Diego Lopez. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il presidente Cellino starebbe valutando con attenzione il profilo del tecnico uruguaiano. Lo stesso Lopez, dal canto suo, tornerebbe volentieri in Italia, anche se non sarà facile convincere il Peñarol a lasciarlo andare a campionato in corso.