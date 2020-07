Brescia, Cellino: "Questa stagione è stata un'agonia. Ho sbagliato: fallimento personale"

vedi letture

Intervista al Corriere di Brescia per il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, che dopo la retrocessione in Serie B della squadra di Diego Lopez ha affermato: "Sono distrutto, mi creda. Ma non per il verdetto. Questa stagione è stata un’agonia senza fine, non vedevo l’ora che finisse questo campionato. Io sono un combattente, non nego però che ci sia stanchezza e qualche ammaccatura. Ho sbagliato io, prendo le mie responsabilità. Ho sottovalutato dei rischi sin dalla scorsa estate. Questo è un mio fallimento personale".