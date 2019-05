© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a Radio Rai, il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato anche del possibile futuro di Sandro Tonali: "Non è semplice trovare giocatori buoni, non voglio commettere gli errori del passato e credo che anche per lui sia giusto continuare a giocare a Brescia ancora un po' per migliorare ancora. Mi ricorda Falcao, un giocatore completo che sa difendere e attaccare. Gioca 95 minuti in estrema tranquillità. Ha il sangue freddo di un killer e il sorriso di un bambino. Ci ha aiutato molto ed è una bella sorpresa. È davvero un mezzo marziano e lo dico io che di giocatori forti ne ho visti".