Brescia, Cerri il sogno per l'attacco. Idea Matri e Maxi Lopez

Nel Brescia che cerca di rinforzarsi al ritorno in Serie A, Alessandro Matri è il nome nuovo per l'attacco. Il giocatore, classe 1984, a maggio ha rinnovato il contratto col Sassuolo fino al 2020 ma in neroverde ha poco spazio. L'obiettivo principale, riporta Brescia Oggi, è Alberto Cerri che però il Cagliari valuta 10 milioni di euro. Occhio anche a Maxi Lopez, ora svincolato dopo aver chiuso la stagione al Vasco da Gama.