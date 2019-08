Brescia, Chancellor: "Grande esordio. Con Piatek vietato deconcentrarsi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jhon Chancellor, nuovo difensore del Brescia, è stato presentato ufficialmente ieri in conferenza stampa. Il venezuelano è stato tra i migliori contro il Cagliari e ora è pronto ad affrontare il Milan: "Mi hanno accolto tutti bene. L'esordio è stato bellissimo, abbiamo cominciato con una vittoria contro una squadra tosta. Ora pensiamo al Milan: dovrò marcare Piatek, non saranno ammesse disattenzioni. Il campionato è difficile, ho tanto da imparare e ci vuole concentrazione per affrontare i grandi attaccanti, come Cristiano Ronaldo. Sarà un onore".