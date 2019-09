Brescia, che peccato: ma gli applausi finali indicano la strada giusta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un vero peccato, soprattutto per come si era messa la partita. Donnarumma e quel gol che ha sbloccato la sfida contro la Juventus, con un primo tempo da applausi. Il Brescia perde di misura contro la Juventus, smentendo i pronostici su una possibile goleada e dando filo da torcere ai bianconeri, ancora in difficoltà ma sempre in grado di strappare punti pesanti su campi difficili.

Una partita che porta con sé diverse indicazioni per Eugenio Corini, sia positive che negative. Il tecnico dei biancoblù ha rivisto una squadra compatta e solida, anche se è mancato quel pizzico di lucidità in più per poter strappare un pareggio, o qualcosa di più. Che peccato, ma gli applausi finali indicano la strada giusta: la voglia può portare questa squadra alla salvezza, principale obiettivo per la compagine lombarda.

TONALI, PIÙ GATTUSO CHE PIRLO - Forse ha ragione lui, a tratti può essere più Gattuso che Pirlo. Ieri sera il classe 2000 del Brescia ha badato sia alla forma che alla sostanza, con pressing alto soprattutto su Aaron Ramsey. Il gallese era seguito a vista da Tonali, che non lo ha mollato praticamente mai. Nonostante la qualità il centrocampista delle Rondinelle ha comunque dimostrato di saperci fare anche quando il gioco inizia a farsi duro.

Peccato per la svolta negativa nel momento cruciale del match, sono mancati gli uomini chiave come Balotelli e Matri, i due calciatori più esperti in campo. Il Brescia dovrà ripartire proprio da loro, senza dimenticare uno dei centrocampisti più promettenti del nostro campionato: gli ingredienti per cancellare una serata agrodolce sono a disposizione, basta saperli mescolare al meglio.

LA STRADA GIUSTA - Siamo comunque sulla via giusta per poter far bene, inutile nasconderselo. Un punto sfiorato contro questa Juventus deve portare la giusta dose di rammarico, perché il Brescia può dire la sua nella seconda parte della classifica.

Manca quel pizzico di lucidità necessaria, soprattutto nei momenti in cui bisogna gestire il vantaggio. Gli applausi a fine gara da parte del pubblico indicano però la via giusta, non solo quella degli spogliatoi. Il Brescia c'è e può salvarsi, rispettando quell'identità di gioco che Corini vuole portare avanti fino alla fine del campionato.