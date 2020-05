Brescia, Cistana e il possibile futuro a Napoli: "Un mio amico è vive lì. Andrei a trovarlo"

Il difensore del Brescia, Andrea Cistana, ha partecipato a un Q&A sulla pagina Che Fatica la Vita da Bomber. Queste le sue parole, a cominciare dalla condizione fisica: "Sto bene, ho una bella cicatrice, pensavo fosse più piccola. Ho tolto le stampelle e il gesso e ora riesco un po' a camminare, a piccoli passi. Non vedo l'ora arrivi il 18 per fare la riabilitazione al campo. Il fisioterapista per ora mi segue a casa".

Come ha vissuto il salto nella massima Serie?

"Sul finire della stagione in D sono rientrato a Brescia per la riabilitazione perché ero infortunato. Il primo anno ho iniziato ad allenarmi con la Primavera con mister Barone. Ho fatto sette-otto partite in primavera, poi sono andato sul mercato. Era una situazione strana, volevo recuperare la condizione e la forma per il ginocchio. Sono riuscito nella seconda parte della stagione a fare una decina di partite complete".

Com'è stato l'esordio in Serie A?

"Per me era già stranissimo giocare in Serie B. A volte scendevo in campo e mi immaginavo la Serie A, a fine stagione vivevo per quello. A Cagliari alla prima giornata è stato molto emozionante, dopo un po' alla volta ci si abitua. Se penso che ho giocato contro la Juve, l'Inter, a San Siro sono contento. Il gol al Bologna è stato inutile ma è stata un'emozione grandissima. Non sono mai stato un bomber, segnare subito dopo una avvio di stagione positivo è stato bello. Era un momento top".

Chi è il giocatore più forte in questo momento?

"Per completezza dico Cristiano Ronaldo. Ha tutto, non gli manca niente".

A chi si ispira?

"Mi è sempre piaciuto Sergio Ramos".

Chi è l'attaccante più difficile da marcare?

"Ho il rimpianto di non aver giocato quest'anno contro Cristiano Ronaldo, all'andata ero infortunato e al ritorno lui non era convocato. Anche contro Immobile ho giocato poco perché sono stato espulso. Quindi dico Higuain".

Perché ha scelto il numero 15?

"Ci sono più motivazioni. Era il numero che usavo quando ero in oratorio. Il 15 poi è il giorno che mi sono messo con la mia ragazza. A Prato manco a farlo apposta avevo questo numero, era libero e me l'hanno dato. Ha portato bene e l'ho tenuto".

Cosa pensa di Tonali?

"È forte. Quando ci giochi insieme non hai la percezione che sia un classe 2000. I 2000 hanno finito ques'tanno di giocare in primavera. Sia come si atteggia, sia come personalità a livello tecnico e tattico sembra che Sandro abbia già giocato 300 partite in Serie A. Il nuovo Pirlo? Ha alcune giocate, lanci e palle filtranti alla Pirlo, però secondo me è più un giocatore di gamba,

di inserimento, ha più agonismo. È un ibrido, una via di mezzo tra Gattuso e Pirlo. Gli auguro di poter raggiungere grandi obiettivi".

A chi si paragona?

"Faccio fatica. Come stile di gioco un po' a Leonardo Bonucci. Sono meno roccioso, mi piace giocare più in anticipo con la palla al piede".

Si parla della possibilità che possa andare al Napoli.

"Uno dei miei migliori amici è napoletano. Andrei a trovarlo a Scampia".