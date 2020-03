Brescia, col Sassuolo fu l'inizio della fine. Ora si riparte dal Mapei per sperare nella salvezza

Quasi tre mesi fa. L'inizio della fine, in cui il peggio ebbe inizio. Non è l'incipit di un romanzo thriller, ma da quel momento in poi il Brescia non ha più trovato la vittoria. Il Sassuolo si ripresentò al Rigamonti per il recupero della settima giornata - il match fu rinviato per la morte del presidente neroverde Squinzi - e riuscì a strappare tre punti alla squadra di Corini, che arrivava da due vittorie consecutive.

Da quel match in poi le Rondinelle non hanno più vinto, soltanto tre punti (tre pareggi) su trenta disponibili e una discesa lenta e dolorosa verso gli inferi della retrocessione. Anche la sfida di ritorno è stata rinviata, questa volta per l'emergenza coronavirus, ma la compagine guidata da Lopez può aggrapparsi a questi segnali per cercare di rimettersi in corsa per la salvezza.

TUTTI A DISPOSIZIONE - L'ultimo match ufficiale della squadra lombarda risale ormai al 21 febbraio, giorno della diciassettesima sconfitta in serie A contro il Napoli. La squadra si è allenata nonostante i continui rinvii e i segnali positivi sono arrivati dalla partitella in famiglia con la Primavera: Balo segna e inventa, è tornato al gol anche Alfredo Donnarumma. Non solo, Diego Lopez ritrova un'altra freccia per il proprio arco: Ernesto Torregrossa, capitano e trascinatore di questa squadra anche nel momento più buio.

ALLA RICERCA DI PUNTI - Non sarà affatto semplice strappare punti al Sassuolo, ma con il Genoa che dovrà giocare fuori casa il Brescia ha la possibilità di accorciare. Lo scenario migliore? Vittoria al Mapei dei biancoblù e sconfitta del Grifone, con i bresciani che tornerebbero a meno tre dal terzultimo posto. Mancano ancora 13 giornate al termine e c'è ancora un piccolo margine di manovra. Servono punti, anzi la vittoria diventa fondamentale: dalla sfida col Sassuolo al Sassuolo, 78 giorni dopo. È cambiato tutto, ma ora l'ultima parola resta - come sempre - al campo.