Brescia, con la Samp l’ultima fatica di un’annata tormentata: ma già si pensa al futuro

Lo sguardo alla prossima stagione è stato già dato. Anzi, Massimo Cellino ha iniziato da tempo a progettare il futuro: Giorgio Perinetti è stato ufficializzato come nuovo direttore generale, Diego Lopez rientra nei piani della società e l’idea Delneri può concretizzarsi nelle prossime settimane. Gli ingredienti per ripartire ci sono tutti, manca soltanto l’ultima partita con la Sampdoria per chiudere un’annata di quelle storte, in cui è successo praticamente di tutto. Gli ultimi 90’ di un campionato e di un anno che probabilmente tutti ricorderanno, indipendentemente dalla maglia.

Ultimo ostacolo - Non sarà semplice trovare le motivazioni per altri 90’, in un campionato in cui tutte le squadre hanno speso molto. Con la Lazio si è visto comunque un buon Brescia: squadra compatta e in grado di far male soprattutto in ripartenza. È mancato qualcosa in zona gol, ma nel complesso la prova collettiva - seppur con qualche eccezione - è stata migliore rispetto all'andamento post lockdown delle Rondinelle.

Si riparte da Lopez? - La domanda principale, dopo i tre allenatori dell’attuale stagione, riguarda il prossimo tecnico. Al momento si va verso la riconferma di Lopez, Cellino ha dimostrato più volte di aver fiducia nell’allenatore uruguagio. Ci sono molti dubbi, ma poche certezze: bisogna migliorare lo score cercando di dare un’identità di gioco ad una squadra che non è riuscita a mantenere gli standard elevati dopo la promozione dello scorso anno.