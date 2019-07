Il Brescia resta in pressing su Luka Bogdan. Come riporta questa mattina Tuttosport, le 'Rondinelle' hanno già trovato un accordo col difensore croato classe 1996, che sarebbe ben disposto a trasferirsi in Serie A nella prossima stagione. Resta però ancora da convincere il Livorno, che per Bogdan ha registrato anche l'interesse del Torino.