Brescia, Corini a rischio. Prandelli primo nome. Poi Nicola

© foto di Federico De Luca

Nonostante la differenza di cabotaggio fra Brescia e Inter, Eugenio Corini si giocherà una buona fetta della sua panchina nella sfida contro la corazzata di Antonio Conte. Qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto, scrive il Corriere dello Sport, Massimo Cellino ha in mente due nomi: Davide Nicola e Cesare Prandelli. La priorità è l'ex ct della Nazionale con il quale ci sarebbero stati già dei primi contatti.