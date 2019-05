Brescia, Corini: "Abbiamo risvegliato il senso d'appartenenza della città"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato a Sky Sport della promozione in Serie A e dell’emozione di vincere in casa propria: “La consapevolezza piena l’ho avuta ieri, vincere in casa propria è un’emozione in più. Finora ero riuscito a isolarmi per lavorare al meglio e fare le scelte più giuste per il bene del club. Abbiamo compiuto una grande impresa grazie al lavoro di tutti noi dalla società ai giocatori. Abbiamo risvegliato il senso d’appartenenza, reso orgogliosa una città intera coi tifosi che si sono riconosciuti nella loro squadra. Grazie alla loro spinta siamo riusciti a capire chi eravamo e abbiamo ottenuto la consapevolezza di chi eravamo e poi siamo stati bravi a mantenere la concentrazione alta per avere continuità e chiudere la stagione senza troppi alti e bassi”.

Sulla chiamata del Brescia a settembre: “Seguivo il Brescia e avevo la sensazione che ci fossero qualità e talento con diversi giocatori d’esperienza seppur giovani. Quando mi hanno chiamato ho pensato che fosse un’ottima opportunità e si potesse fare bene. La prima cosa una volta qui è cercato di far capire alla squadra chi eravamo e cosa volevamo fare in questa stagione.".

Sulla rosa: “Ieri ho fatto l’esempio di Gastaldello che è uno straordinario esempio di professionalità in campo e fuori. Quando si ha l’opportunità di avere certi giocatori, con una carriera importante ma che sanno rispettare i ruoli e le prerogative del gruppo, è certamente un vantaggio per ogni allenatore”.

Sul futuro: “Credo che troveremo un accordo per il futuro con la società, ma questi sono i giorni dei festeggiamenti. I big restano? Ne parleremo con la dirigenza a tempo debito”.