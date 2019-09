Brescia, Corini all'attacco: "Voci esonero quasi costruite, senza logica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ognuno fa il suo lavoro, io da allenatore cerco da spiegare le mie scelte. Ho capito che c'è qualcuno che vuole destabilizzare, quando parlo di un anno di lavoro è perché se si va ad intaccare questo faccio fatica a trovare una logica. Chi sfrutta alcune cose è fuoco amico, è destabilizzante. Quello che è successo dopo non ha una logica. Voi dovete rispettare ciò che dico io e nella maniera nel quale dico le cose". Eugenio Corini parla in conferenza stampa e attacca, senza remore. Il tecnico del Brescia non ha preso bene le voci di esonero sussurrate dopo il ko contro il Bologna al Rigamonti: "Io parlo con il mio presidente e per me vale quello. Se viene costruito qualcosa di diverso, fatico a trovare una logica. Sembrava quasi costruita, state tranquilli che però non la create. Prendo atto di tante cose e va bene così".