Così Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ai microfoni di Radio Rai dopo il ko dei suoi in casa dell'Hellas. Il tecnico parte dall'episodio legato alla reazione di Balotelli ai cori razzisti: "Dalla panchina è difficile capire bene, c'era confusione. Se l'arbitro ha deciso di sospendere avrà capito che qualcosa non andava. Poi la partita è tornata serena, e va bene così. Mario è andato emotivamente in difficoltà, grazie a Gastaldello e ai compagni ha capito ed è tornato dentro. La squadra anche poggi ha lottato e combattuto ma non riusciamo a far risultati e questo ci penalizza tanto. Bisogna reggere l'urto".

Ha paura dell'esonero? "Penso serva un'analisi completa. Lavoro sulle cose che posso controllare e le prestazioni sono state di livello, anche senza risultati".