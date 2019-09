© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha commentato il ko contro la Juventus: "Abbiamo fatto una prestazione importante con ottima intensità. Abbiamo creato spesso i presupposti per far gol, abbiamo retto l’urto di un’ottima squadra. Prestazione ottimale, per fare l’impresa ci vuole anche un pizzico di fortuna. Abbiamo avuto occasioni per pareggiarla. Balotelli? Ha ripreso confidenza con il campo, è l’inizio di un grande percorso. Penso che sia un giocatore che può darci tanto".