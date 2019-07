Brescia, Corini: "Cellino mi ha proposto il rinnovo ma ho detto di no"

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Eugenio Corini, tecnico del Brescia neo promosso in Serie A. L'allenatore, in particolare, pone l'accento sul rapporto nato fra lui e il presidente Massimo Cellino: "C’è un ottimo rapporto, parliamo, discutiamo. Meglio un confronto di un certo tipo che il non detto. Mi aveva anche proposto il rinnovo di contratto, ma ho preferito restare in scadenza. Una fortuna che il Brescia abbia un presidente come lui, perché si è accelerato il progetto di crescita. L’esperienza col Leeds gli ha fatto bene".