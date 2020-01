© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Caccia a un difensore per il Brescia. E' un'esigenza del tecnico Eugenio Corini che sta cercando rinforzi in retroguardia. Secondo l'edizione oggi in edicola de Il Giorno, i nomi sarebbero due: Federico Ceccherini in forza alla Fiorentina e Luka Bogdan, classe '96 croato del Livorno.