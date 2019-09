© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eugenio Corini, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Juventus, valida per l'anticipo della quinta giornata di campionato: "La Juve anche nelle partite sporche ha la qualità per venirne a capo, anche contro il Verona hanno fatto una prestazione di livello. Riescono a trovare sempre la situazione giusta, dobbiamo andare oltre la prestazione e cercare quei particolari e quel pizzico di fortuna che serve in questi casi. Incoscienza? Penso che siamo stati molto incoscienti in questi anni, abbiamo messo in campo una voglia di giocare a calcio e abbiamo dimostrato di essere una squadra che ci prova sempre. Con l'umiltà cercheremo di mettere in campo i nostri valori".