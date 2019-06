Brescia, Corini: "Confronto continuo col presidente. Vogliamo il meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente a Napoli per il football Leader 2019, il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Condivido il merito della promozione con la società,l con i calciatori e con i tifosi".

Adesso la Serie A. Resterà a Brescia?

"Ho un contratto e ho un confronto continuo col presidente. Continuiamo a parlarci per il meglio del Brescia. Vogliamo costruire una squadra che possa competere e vogliamo fare il meglio possibile. Non voglio entrare nei particolari, i miei giocatori sono i migliori al mondo per me. Poi è chiaro, cambia la categoria e dovremo fare delle scelte".

Che consiglio dà a Tonali?

"Sarebbe importante continuare in questo club per un altro anno ma ha dimostrato di avere grandi doti, mi ha stupito per la sua maturità, nel suo primo anno vero ha giocato con continuità. È un calciatore completo già oggi".

Come ha vissuto l'esperienza alle rondinelle finora?

"L'opportunità di Brescia per me è stato un qualcosa di straordinario, i tifosi ci sono stati sempre vicini. L'anno prossimo sarà molto più difficile".