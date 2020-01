© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Brescia Eugenio Corini ha parlato anche di Alfredo Donnarumma: "Per me è un giocatore fondamentale, sempre. Ha avuto difficoltà per via delle problematiche fisiche, per me ha giocato una gara di livello a Parma. È un momento particolare, ha la mia fiducia ed è importante. Deve stare qua e lavorare con intensità. Sicuramente sarà a disposizione per la gara con il Genoa.

