© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eugenio Corini, tecnico del Brescia, è intervenuto al termine del match vinto contro la Cremonese. Ecco le sue parole riportate dal portale Cuoregrigiorosso.com: "La partita è stata dominata da parte nostra, c’è rammarico per non averla chiusa prima. Il gol di Piccolo ha dato speranza a loro, poi hanno pareggiato su un rigore che non c’era. Poi abbiamo avuto alcune palle gol per vincerla e ci facciamo volere bene perché l’abbiamo vinta. Bisogna fare i complimenti alla società. Hanno puntato su giocatori reduci da un’annata difficile e su giovani promettenti. Si è creata sinergia, è bello il rapporto che si è creato coi tifosi che ci danno energia. Chi ha giocato ha fatto bene, chi è entrato ha fatto bene".