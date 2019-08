Brescia, Corini: "Il rigore? Quello di Cerri è un movimento naturale"

Fonte: dal nostro inviato alla Sardegna Arena

Esordio dolcissimo per il Brescia di Eugenio Corini, che sbanca la Sardegna Arena grazie al rigore di Donnarumma al 54'. Due gol annullati, diverse azioni pericolose e tanto gioco: il tutto in attesa di Mario Balotelli, squalificato per altri tre turni.

Ore 23.17 - Inizia la conferenza stampa.

Vittoria meritata, ma non c'era l'entusiasmo della neopromossa oggi.

"Abbiamo continuato un percorso già avviato un anno fa, con l'approccio giusto: abbiamo provato a giocare e lo abbiamo fatto per 75 minuti, poi siamo un po' calati. Ho visto tanto sacrificio e tanta abnegazione".

Il rigore è frutto del regolamento sbagliato?

"Io mi attengo alla dispensa: ma oggettivamente è un movimento naturale del corpo. Così come il fuorigioco di Donnarumma per mezza spalla anni fa non sarebbe stato fischiato, ma la Var ha diminuito gli errori".

Si aspettava questo tipo di partita?

"Avevamo preparato cercando di far quello che abbiamo fatto l'anno scorso, senza far prendere il ritmo al Cagliari sulle spizzate di Pavoletti. Sono soddisfatto".

È vero che Cellino vi ha mandato a fare una benedizione?

"A Cagliari, il presidente ci ha portato in cattedrale da un sacerdote suo amico e a cui è molto legato. La nostra preoccupazione è quella che ora ci tocchi viaggiare ogni domenica per Cagliari... (ride, ndr).

Dessena a sinistra?

"Daniele può giocare assolutamente da quella parte, anche se a Cagliari ha giocato sempre dall'altra. Sono contento della sua gara".

Ore 23.23 – Termina la conferenza stampa.