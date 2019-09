"Seconda prova per Balotelli? Voglio valutarlo bene"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BRESCIA, 27 SET - "Affrontiamo una squadra di livello internazionale, con tante soluzioni, e che in piu' arriva da una sconfitta in una di quelle gare che alla fine puoi anche perdere, ma in cui la sconfitta e' arrivata per una serie di concause dopo che invece il gol del Napoli sembrava potesse arrivare da un momento all'altro. Un Napoli che quindi sara' arrabbiato, ma che affronteremo consapevoli delle qualita' che possiamo contrapporre". Cosi' l'allenatore del Brescia Eugenio Corini inquadra la sfida di domenica del San Paolo. Ci sara' la seconda prova per Balotelli? "Voglio valutarlo bene, ha avuto anche un piccolo problemi al collo... ma penso che le motivazioni portino a volte ad andare oltre alla fatica e che giocare gli possa fare bene".