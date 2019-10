Brescia, Corini: "Ko pesante. Balotelli? Percorso da fare insieme"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta in rimonta subita contro il Genoa, il tecnico del Brescia Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Stavamo reggendo bene nel secondo tempo, il gol dell'1-1 è una situazione che potevamo gestire meglio ma Agudelo ha fatto un grande gol. Poi Kouame ha fatto un altro grande gol, sul 2-1 dovevamo tenere botta e hanno segnato il 3-1, tutto si è fatto più complicato e andiamo a casa con una sconfitta che fatico a digerire. La qualità che hanno messo in certi momenti hanno prodotto tre gol, abbiamo pagato qualcosa in più di ciò che abbiamo visto ma devo portare a casa questa sconfitta. Abbiamo lottato ma qualche volta potevamo fare meglio in qualche passaggio finale, abbiamo avuto qualche occasione importante ma in Serie A quando non fai gol lo puoi sempre prendere e i tre cambi hanno fatto la differenza per il Genoa.

Come sta Balotelli?

"E' un percorso che dobbiamo fare, ha finito presto l'anno scorso, è arrivato con 4 giornate di squalifica, è un percorso da fare insieme, si sta allenando bene ma la partita è una cosa diversa, lo stiamo accompagnando in questo percorso, l'atteggiamento è quello corretto e insieme lo possiamo fare".

Vale la pena sacrificare Donnarumma per questo Balotelli?

"Non direi sacrificare, in sette gare Donnarumma è sempre stato titolare, oggi per la prima volta è andato in panchina, fa parte di una rotazione in vista anche dell'impegno in settimana, l'intensità della Serie A è diversa, ho bisogno di supportare il centrocampo con determinate caratteristiche non è detto che non giocheremo con entrambi futuro, ora ho preferito fare scelte diverse".