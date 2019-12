Brescia, Corini: "Potevamo pareggiarla, siamo stati poco efficaci"

Ha parlato così Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga subita contro il Sassuolo. "I primi venti minuti si sono sentite le scorie della sfida con il Lecce, dopo il gol ci siamo anche un pò sbloccati alzando la pressione. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante possibilità per pareggiarla, potevamo anche vincerla in caso di pareggio. Questo tiro ha portato il Sassuolo sul 2-0 e si è fatto tutto complicato, negli ultimi minuti la squadra era molto stanca. E' stato bravo Pegolo, penso anche al colpo di testa di Balotelli ma non siamo stati efficaci. E' mancato il risultato, il Sassuolo è una squadra di qualità ma penso che potevamo portare a casa un risultato diverso".

Se Balotelli non fa almeno 12 gol diventa difficile salvarsi.

"Penso che Mario sia un giocatore importante, ha un gol nei piedi a partita. Abbiamo recuperato Torregrossa, Donnarumma ne ha fatti quattro ed ha pagato un pò la fatica. Abbiamo le caratteristiche con i centrocampisti per andare al gol, è normale che ci aspettiamo quei quindici gol da Balotelli".

Balotelli è in progresso?

"Ho sempre avuto la percezione che ha tutto per esprimere un calcio totale, ha un fisico straordinario e calcia bene con entrambi i piedi. Mi sta dando risposte importanti, non sta solo fermo in area a ricevere e gioca con sacrificio. Gioca bene e calcio, per me è un calciatore totale. E' stato sostituito perchè era un pò affaticato, è solo l'inizio di un percorso che può diventare straordinario".