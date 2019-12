Brescia, Corini racconta addio e ritorno: "Soffri quando ti cacciano"

Eugenio Corini ha pensato a non tornare al Brescia dopo esser stato richiamato da Massimo Cellino? Lo ha raccontato oggi, in conferenza stampa. "Ho pensato a come avrei reagito. Quando ti mandano a casa è sempre una grande sofferenza. Subisci qualcosa. Torno a quest'estate: dopo la promozione c'è stato un momento in cui parlando con il presidente ho dato la mia disponibilità per allungare il contratto. Abbiamo avuto venti giorni particolari, dopo il colloqui decisivo ho presentato al presidente la possibilità di rassegnare le dimissioni. Per me la logica del progetto era dare solidità, è difficile parlare di obiettivi con un anno di contratto. Dando le dimissioni volevo fargli capire che non era un problema legato al contratto. In quel momento il presidente mi propone un prolungamento. Ho apprezzato, ma siccome mi aspettavo fosse fatto prima non ho accettato. La sentivo dentro questa squadra, ho avuto da parte della gente un grande senso di responsabilità. Pensare ad un altro su quella panchina mi faceva stare male, volevo affrontare questo campionato con la speranza che ci potessimo salvare. Penso che con la promozione abbiamo consolidato molte cose dal punto di vista economico. Dentro c'è una parte del mio lavoro. Avevo solo voglio di allenare la mia squadra in Serie A, quello che è venuto dopo è stato difficile da capire. Mi sono concentrato totalmente per la squadra. Se si crea ogni volta il dentro o fuori non si va da nessuna parte, è una cosa che fa male al Brescia. Se sono tornato l'ho fatto per un grande senso di responsabilità. Potevo speculare, ma sono un combattente, sono pronto a vivere anche questa sfida".

Tutta la conferenza cliccando qui