Eugenio Corini, tecnico del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del ritiro di Darfo Boario: "Penso che dietro la parola semplicità ci siano tante cose. Arriviamo in un campionato competitivo con grande entusiasmo in serie A e vogliamo mettere in campo le nostre qualità. Ripartiremo dal 4-3-1-2 che conosciamo bene dallo scorso anno".

Ha uno staff che lavora ininterrottamente.

"Questo fa pare della cura del dettaglio. Il prodotto che deve arrivare ai giocatori deve essere finito. Il giocatore è il vero protagonista, quando si è giocatori si hanno grandi disponibilità. Cerco di dare una spinta emotiva ai miei ragazzi, per me è un dovere da allenatore. Da questo punto di vista i miei ragazzi sono molto ricettivi".