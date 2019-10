Brescia, Corini su Balo: "Giocatore speciale, ma ci deve venire incontro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Brescia Eugenio Corini in conferenza stampa dopo il pari con la Fiorentina ha parlato anche di Mario Balotelli e della scelta di farlo partire dalla panchina: "Aveva avuto un problema, ma è una scelta tecnica. Questo rafforzerà il nostro rapporto. Ci dobbiamo venire incontro, ha le qualità morali per farlo. Gli ho dato fiducia nelle prime partite. Oggi ho preferito una punta più fisica, che desse una mano al centrocampo. Mario e Donnarumma sono due finalizzatori, riproverò a farli giocare insieme, ma serve condivisione della fatica. Affrontiamo squadre forti, devo far sì che la squadra regga il ritmo. Mi piacerebbe passasse un messaggio positivo, i giocatori possono sbagliare dal punto di vista della qualità, ma la squadra si riconosce in forza e grinta, cose che il pubblico ha sempre apprezzato. L'errore tecnico va aiutato, è importante che i giocatori diano tutto. Concediamo qualche errore per far sì che la squadra migliori nel tempo. Penso che Balotelli sia un giocatore speciale, certe volte la direzione può andare in un modo o nell'altro. È responsabilità mia prendere decisioni, ci sono state lunghe chiacchierate con lui. C'è grande disponibilità da parte sua, io da solo posso fare poco. La volontà di andare oltre i limiti devono mettercela loro".