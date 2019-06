Brescia, Corini su Tonali: "Spero resti un altro anno qui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport affrontando anche l'argomento relativo al futuro di Tonali: "Sarebbe importante continuare in questo club per un altro anno ma ha dimostrato di avere grandi doti, mi ha stupito per la sua maturità, nel suo primo anno vero ha giocato con continuità. È un calciatore completo già oggi".