Impegnato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha fatto il punto sul mercato delle Rondinelle: "Vedo la volontà del presidente, ma anche delle difficoltà. Io mi impegno sulla rosa che ho a disposizione, speriamo possa arrivare qualcuno che può darci una mano. Il Sassuolo ha fatto molto bene, un fallo fischiato o meno fa la differenza. Non voglio andare a pensare cose diverse, il calcio è uno. Noi dobbiamo pensare al meglio per noi".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Corini.