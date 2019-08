Brescia, Corini: "Tonali ha grande personalità. Balo lavora sodo"

"Tonali è un ragazzo di grandi qualità, lo sapevamo. Ha approcciato alla Serie A dimostrando che è un calciatore di grandissimo spessore, a 19 anni già gioca con grande personalità". Parole e pensieri di Eugenio Corini, allenatore del Brescia che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' dopo la sconfitta per 1-0 incassata a San Siro contro il Milan.

Balotelli stasera il tifoso in più?

"Sta lavorando sodo, ha fatto per tre volte il doppio allenamento. Sta lavorando con la mentalità corretta, ora cominceremo a inserirlo in squadra perché la squalifica durerà altre due giornate e poi dovrà darci una grossa mano".