Brescia, Corini: "Tonali sarà il nostro punto di forza. Cellino stimolante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eugenio Corini, allenatore del Brescia neo promosso in Serie A, ha parlato a Sky Sport.

E' difficile essere profeta in patria?

"Non è facile ma è stata una grande emozione e soddisfazione".

Centrocampisti avvantaggiati da allenatore?

"Io dovrei dire di sì ma sarebbe troppo facile. Per fare l'allenatore ci vuole una visione completa".

Dove metteresti Baggio nel tuo Brescia?

"Nel 4-3-1-2, lo metterei a fare il trequarti con due punte veloci e aperte così da lasciare spazio a un giocatore così straordinario".

Tonali resta? Gli può servire un altro anno al Brescia?

"Per Sandro è stato un anno molto importante perché ha giocato sempre. E' stato al centro del gioco della squadra che ha vinto il campionato. Ha vissuto emozioni forti e le ha sapute domare. Spero di poter averlo a disposizione, deve terminare il processo di maturazione ma capisco chi lo sta già seguendo. Gli manca però un anno di A dove giocare con continuità. Sarà un punto di forza per noi".

Cellino non è un presidente facile da gestire...

"E' stimolante e brillante. Non ci annoia mai. E' un percorso di crescita anche per me, nonostante io sia sempre me stesso ed è fondamentale anche per le nostre ambizioni. E' una dinamica che ci ha permesso di fare un grande campionato. Con questo tipo di motivazioni abbiamo tanta voglia di disputare la prossima Serie A".