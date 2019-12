© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La novità di oggi in casa Brescia riguarda Ernesto Torregrossa: Brescia Oggi racconta di una proposta "irrinunciabile" dal Monza, capolista del girone A della Serie C. A caldeggiarne l'acquisto è l'allenatore dei brianzoli Cristian Brocchi, che lo ha avuto proprio a Brescia un paio di stagioni fa. Difficile, però, che Cellino accetti l' offerta del duo Berlusconi-­Galliani: Torregrossa, da più di un mese tornato stabilmente in squadra dopo l'infortunio di inizio stagione, si è rivelato l'ideale partner d'attacco di Balotelli.