Si allunga la lista dei club interessati a Sandro Tonali, stellina del Brescia e della Nazionale italiana. Stando a quanto riportato dal The Sun i Red Devils la scorsa settimana ha inviato uno scout al 'Rigamonti' per seguire la prestazione del centrocampista classe 2000 contro la Fiorentina. Pronta per l'azzurro una proposta da 45 milioni di euro.