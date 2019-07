Brescia, Dessena: "Cellino padre calcistico. A Cagliari sarà emozionante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Dessena, centrocampista del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Mi sto preparando per l'ennesimo ritiro, non sono più un ragazzino ma ho tanta voglia di migliorare. Io e Gastaldello abbiamo fatto tanti anni di Serie A e possiamo dare un contributo anche ai più giovani, sono fondamentali anche per noi. Mister Corini è importante per tutti noi. Per quel che riguarda Cellino è un padre calcistico. Tornare a Cagliari sarà un'emozione forte ma la mia testa è sul Brescia".