Brescia, Diego Lopez: "Abbiamo degli scontri diretti, dobbiamo farci trovare pronti"

Diego Lopez, tecnico del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso contro la Roma: “Perché credere nella salvezza? Abbiamo delle partite che sono scontri diretti, in cui dobbiamo farci trovare pronti. Prima abbiamo il derby, poi affronteremo le altre squadre. Dobbiamo avere la testa per credere in quello che stiamo facendo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, dobbiamo puntare a fare questo in tutte le partite. Se ho parlato con Cellino del mio futuro? No”.

