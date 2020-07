Brescia, Diego Lopez: "Campionato anomalo. Ci siamo arresi? Atalanta non segna solo a noi"

Il tecnico del Brescia, Diego Lopez, dopo la sfida contro l'Atalanta - persa per 6-2 - ha parlato ai microfoni di SKY: "Il campionato è anomalo, si gioca ogni tre giorni, non c'è il tempo per vedere gli errori. Ci siamo arresi? No, l'Atalanta non segna solo a noi"