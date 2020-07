Brescia, Diego Lopez sicuro: "L'Hellas Verona è una squadra alla nostra portata"

Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha analizzato così la sfida di domani contro l'Hellas Verona in conferenza stampa: "Per noi è una partita molto importante, giochiamo contro una squadra che sta andando bene ma che è alla nostra portata. Stavolta siamo in casa, dobbiamo prenderla come una grande occasione".