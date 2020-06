Brescia, Diego Lopez: "Tonali deve restare concentrato sul campionato e su cosa succede qui"

vedi letture

"Ho buone sensazioni perché ho visto i ragazzi con grande voglia e motivazioni. Sono rimasto piacevolmente sorpreso, mentalmente sono tutti positivi e hanno la giusta determinazione per fare bene anche in una situazione così difficile". Parla così Diego Lopez, tecnico del Brescia, ai microfoni di Sky Sport.

Crede che questo “mini campionato” così diverso possa darvi una chance in più?

"Io credo di sì, ci dobbiamo far trovare pronti per questo campionato anomalo con tante partite. E’ qualcosa di nuovo per tutti dopo 3 mesi e dopo essere stati tanto distanti dal campo. La prima cosa che ho detto ai ragazzi è che li ho visti sempre allenarsi con impegno anche davanti al computer. Ci siamo messi noi in questa situazione così dura, ma possiamo fare bene. Certamente ci vuole attenzione per l’elevato numero di partite ravvicinate e per evitare gli infortuni".

Come vede Tonali?

"E' un ragazzo giovane, è innamorato del pallone e sta bene. Penso che lui debba restare concentrato sul campionato e su quello che succede qui. Abbiamo un obiettivo comune e degli obiettivi individuali. Lo vedo molto concentrato, come gli altri compagni e sono convinto che ci saranno anche momenti belli".