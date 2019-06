Brescia, dietrofront Donnarumma. Potrebbe restare con le rondinelle

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Brescia Oggi, Alfredo Donnarumma potrebbe non partire più. Il capocannoniere dell'ultima Serie B è stato convocato per le visite mediche, così come Ndoj e Martella, altri due nomi che negli ultimi giorni sono stati dati per possibili partenti. Decisiva, sotto questo aspetto, la mediazione del tecnico del Brescia Eugenio Corini con il presidente Massimo Cellino. Per il tecnico i tre giocatori sono ritenuti importanti anche nel prossimo campionato di Serie A.