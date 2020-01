© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È fatta per l’arrivo al Brescia di Simon Skrabb, finlandese classe 1995. Come riportato da Sky Sport, domani il giocatore è atteso in città dopo che le Rondinelle hanno sbloccato la trattativa con il Norrköping. Nell’operazione non verrà inserito Jaromir Zmrhal.